Millisel ametikohal pakuti Eestis 2017. aastal kõrgeimat palka?

«Lõppeva aasta kõrgeim palganumber pärineb müügijuhi tööpakkumiselt, kus lubati palka, mis võib ületada ka 10 000 euro suuruse brutokuupalga piiri,» ütles CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.

«Järgnevad kohad avaliku palgapakkumise edetabelis hõivasid IT- ja energeetika sektori tööpakkumised, kus lubati võimalust teenida üle 6000 euro suurust brutokuupalka.»

Valdkondade lõikes pakuti 2017. aastal suurimat palka juhtimis-, IT-, ehitus- ja kinnisvarasektoris. Keskmine pakutav palganumber oli mainitud valdkondades vastavalt 2342 eurot, 2172 eurot ja 2114 eurot. Ehitussektori kõrget palka vedasid aga tööpakkumised, kus otsiti tööjõudu välisriikidesse.

Edetabeli alumise osa valdkondade pakutavad palgad jäävad tippudest aga enam kui kaks korda madalamateks. Toitlustuse, klienditeeninduse, turvateenuste ning hariduse ja teaduse valdkondade töökuulutustes lubati keskmiselt 1000 euro lähedast brutokuupalka.

«Kahjuks peame ka tõdema, et niivõrd tähtsa valdkonna, nagu seda on haridus, avalikud palganumbrid tööpakkumistel ei ole praegusel ajal konkurentsivõimelised. Haridussektori pakutud keskmine palk jäi valdkondade keskmiste võrdluses viimaseks,» märkis Auväärt.

Hetkel on Eesti tööportaalis CVKeskus.ee üle 600 avaliku palganumbriga tööpakkumise ja see trend on kasvav. Auväärt arvas, et palkade avalikustamist mõjutab arvatavasti ka keerukamaks muutunud personaliotsingud.