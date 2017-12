Uuring: Eesti töötajate palgaootused on aastaga tõusnud 200 eurot

Töötajate palgaootuse mediaan on kasvanud aastaga kahesaja euro võrra ning on 1400 eurot netos, näitavad Palgainfo Agentuuri novembris korraldatud töötajate küsitluse tulemused. Ühtlasi on praktiliselt iga teine töötaja saanud kutse mujale tööle kandideerimiseks.