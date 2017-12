Harjumaa Saue valla haldusosakonna juhataja Silver Libe on viimasel poolaastal üsna mitu närvirakku kaotanud, sest juba juulis valmima pidanud Laagri lasteaia uue tiiva ehitus kippus venima, kirjutab Saue valla leht Koduvald.

Pea igal nädalal tuli mõni tõrge või viivitus, kurjaks läks asi siis, kui selgus, et ehitaja oli omal initsiatiivil jätnud ventilatsioonitorudesse panemata klapi, mis reguleerib rühmaruumide õhuvahetust. Torud olid juba lae taha peitugi pandud, kui Libe kamandas mehed torude sisemust ette näitama.

«Paigaldamata jäetud süsteemi hind oleks ligi 60 000 kanti jäänud, eks nad ei tahtnud seda kulu teha,» nendib Libe. Jätkusid vaidlused, kus ehitaja alustas argumentidega, et see mittepaigaldamise fakt oli tellijal teada ja lõpetas sellega, et neid klappe polnud üldse projektiski. Vahetati juriidikast pungil kirju, tehti tööd uuesti, aga aeg venis ja lapsed sügise alguseks loodetud uutesse ruumidesse ei saanudki.

Probleemsed ettevõtjad

Sama ehitajate duoga – Riito Ehituse ASiga ja Sand Ehitus OÜga – oli probleeme sel varasügisel teistelgi. Näiteks naabervallas Harkus ei saanud samad firmad Harkujärve koolimaja renoveerimist tähtajaks ja septembri alguseks valmis.

Taustainfo on oluline selles kontekstis, et kui nüüd sügisel tehti Laagri tervisekeskuse ehituse riigihange, siis – üllatus-üllatus – tegi odavaima pakkumise küll uue nimega, aga sama registrikoodi ja samade inimestega ettevõte.

Libe sõnul oli selge nii omaenda kogemuse kui ka ehitusturul liikuva info põhjal, et tegemist on firmaga, mis teeb pakkumistel dumping’u-hindu ja hiljem katsub tellijat kas lisaraha nõudega või tööde tegemata jätmisega reljeefselt väljendatuna lohku tõmmata.

Kui erasektoris on vaja leida maja ehitaja või autotarnija, siis valitakse reeglina partnerid, kellel on kogemus või positiivne kuvad. Riigisektoris on määravaks odavaim hind, maksumaksja raha kasutamisel seda oodatakse.

Kasulik seadusemuudatus

Nüüd annab septembrist kehtima hakanud seadus laiema võimaluse eemaldada riigihange konkursilt ebaausate võtetega firmad. «Isegi kui ettevõte on teinud odavaima pakkumise, saab ta nüüd eelnevate lepingurikkumiste alusel eemaldada,» selgitab Saue valla jurist Kairi Pajumaa. Seadus lubab tagasi lükata pakkuja, kes on oluliselt või pidevalt rikkunud varasemaid hankelepinguid.

«Siia alla liigitub olukord, kus rikkumise tulemusena on lepingust taganetud või leping üles öeldud, hinda alandatud, kahju hüvitatud või makstud leppetrahvi. /.../ Määrav on see, et firmale peab olema rakendatud reaalseid karistusi, näiteks määratud leppetrahv ja see ka ära makstud või on jõustunud kohtuotsused,» nimetab Pajumaa.

Ametnikest detektiivid

Kui Laagri tervisekeskuse riigihankel tegid odavaima pakkumise juba tuttavad firmad, hakati otsima võimalusi, millega saaks nood kõrvaldada. See aga ei olnudki kõige lihtsam ülesanne, sest mingit ühtset andmebaasi, kus saaks ehitusettevõtte nime sisse tippides ülevaate tema tegemistest ja teiste kogemusest, lihtsalt pole. Libe leiab, et selline «paturegister» võiks olla tõsine arendamist vajav suund riigihangete registri juures ja aitaks tellijatel kergema vaevaga otsuseid teha.