PUUST JA PUNASEKS: mis muutub pensionitega?

Paindliku vanaduspensioni puhul saab inimene ise valida omale sobiva pensionile minemise aja (1–5 aastat varem), saab paindlikku pensioni välja võtta osaliselt (50 protsenti, st pool I samba pensionist) ja saab soovi korral paindliku pensioni saamist lasta ka peatada. Seda kõike saab ta teha nii, et ta kokkuvõttes pensionivaras ei võida ega kaota. Kui inimene läheb varem pensionile, siis saab ta väiksemat pensioni kui inimene, kes läheb pensionile hiljem – seda põhjusel, et pensionivara jaotatakse laiali pikema perioodi peale.

Sissetulekute ebavõrdsus on seni olnud pensionäridel umbes neli korda väiksem kui tööealisel rahvastikul ja see hakkaks ilma muudatusteta tulevikus üle kanduma ka pensionidesse. Kui praegu on viiendiku kõige suuremate ja viiendiku kõige väiksemate pensionide erinevus 1,7-kordne, siis tulevikus hakkaksid need erinema koguni neljakordselt. Praegu väikest sissetulekut saavad inimesed saaksid senise süsteemi jätkudes seega väga väikest pensioni, mis tooks omakorda kaasa uued sotsiaalprobleemid.