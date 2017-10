Venemaa keelab välismaise viirusetõrje

Sellisele otsusele jõudsid Venemaa võimuorganid RBK teatel pärast seda, kui Ameerika Ühendriikides keelati Venemaa luureorganitega koostööd tegeva tarkvarafirma Kaspersky Labi toodete kasutamine. Keelupoliitika töötas välja Venemaa presidendi administratsiooni juures tegutsev töögrupp Internet+Suverenitet.

Venemaa asepeaministri Arkadi Dvorkovitši korraldusel koostati kaheetapiline plaan, mille kohaselt avab Venemaa esmalt uksed nn Euraasia majandusliidu liikmete toodetele, kuhu kuuluvad lisaks Venemaale ja Valgevenele veel Kasahstan, Kirgiisia, Tadžikistan, Usbekistan, Armeenia, Moldaavia ja Ukraina.

Teise etapina keelatakse täielikult välismaise rakendustarkvara soetamine riigiettevõtetele ja asutustele.

Piirangud välismaise tarkvara soetamiseks riigiasutustele kehtivad juba alates 2016. aasta 1. jaanuarist, kuid Venemaa riigiorganid võivad soetada välismaisid programme juhul, kui kodumaiseid analooge pole või neis puuduvad vajalikud funktsioonid.

Tarkvara loetakse Venemaa toteks, kui see on kantud Sideministeeriumi vastavasse registrisse. Selles reguistris on registreeritud juba 3900 toodet.

Täieliku keelu alla langevad näiteks Eset, Symantec, Microsoft, IBM, Dell EMC, Oracle ja teised.