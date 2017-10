Belgia minister: leppeta Brexit võib viia EL-ist 1,2 miljonit töökohta

Kris Peetersi avaldus langeb ajale, mil kartused EL-i ja Suurbritannia vaheliste lahkumiskõneluste katkemise üle on viimasel ajal suurenenud. See on omakorda suurendanud hirme, et Suurbritannia lahkub EL-ist ilma tulevaste tolli- ja kaubanduskokkulepeteta.

«Selle potentsiaalne mõju meie riigile võib olla katastroofiline,» ütles Peeters avalduses, lisades, et kokkuleppeta jäämise korral jääks Suurbritannia väljapoole tolliliitu.

«Meie arvutuste kohaselt ulatuksid Ühendkuningriigist importimise ja riiki eksportimise tollilõivud ühtekokku 2,22 miljardi euroni,» lausus Belgia majandusminister. Selle stsenaariumi kohaselt kaotaks Belgia 42 000, Suurbritannia 526 000 ja EL tervikuna mitte vähem kui 1,2 miljonit töökohta, sõnas ta.

Belgias oleksid Brexiti toimumisel ilma kokkuleppeta «tõsised tagajärjed» Põhjamere ääres asuvale Zeebrügge sadamale.

«Liiklus Ühendkuningriigi suunal moodustab 45 protsenti sadama äritegevusest, hõlmab 5000 töökohta ja selle majanduslik väärtus on 500 miljonit eurot,» ütles Peeters, lisades, et Zeebrügge kaudu tarnitakse Suurbritanniasse aastas miljon uut autot.

Peetersi avaldus langeb ajale, mil EL-i liidrid nõustusid alustama ettevalmistusi Brexiti-kõneluste järgmiseks etapiks, kuid tõdesid, et järgmise etapi ametlikuks alustamiseks pole piisavat edu veel saavutatud.

Belgia arvutused näitavad kokkuleppele jõudmise tähtsust, ütles minister, lisades, et need näitavad ka halvimateks stsenaariumiteks valmistumise" vajalikkust.

Arvutused pärinevad Belgia majandusministeeriumi juhtimisel 2016. aastal moodustatud töörühma uuringust Brexiti mõju kohta, lausus Peeters.