EL kutsus Suurbritanniat täpsustama oma rahaliste kohustuste täitmist

«Euroopa Ülemkogu märgib, et ehkki Ühendkuningriik on teatanud, et austab kõiki oma kohustusi liikmeksoleku ajal, siis see ei ole seni tõlgitud kindlatesse ja konkreetsetesse kohustustesse Ühendkuningriigi poolt," märgitakse 27 liikmesriigi liidrite heakskiidu saanud dokumendis.

Euroopa Liidu liidrid arutasid reedel ilma Briti peaministri Theresa Mayta Suurbritannia lahkumisläbirääkimiste seisu. EL leiab, et Brexiti kõnelustel ei ole saavutatud "piisavat edu", mis annaks aluse käivitada läbirääkimiste teine faas EL-i ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete üle.

EL on soovinud Brexiti kõnelused 2018. aasta oktoobriks lõpule viia, et anda riikide parlamentidele vähemalt pool aastat aega Ühendkuningriigi lahkumise ratifitseerimiseks.

Vastavalt Euroopa Liidu Lissaboni lepingu artikkel 50-le peab riik pärast lahkumisteadet EL-ist hiljemalt kahe aasta jooksul välja astuma. See tähendab, et Suurbritannia peab EL-ist lahkuma hiljemalt 2019. aasta 29. märtsil.