Mihkelsoni hinnangul võidab Eesti transiit kliima soojenemisest

«Kliimamuutused on juba praegu loonud võimaluse, et Põhja-Jäämeri muutub laevatatavaks, mis omakorda paneb aluse täiesti uuele globaalsele kaubateele Euroopa ja Aasia vahel,» ütles Mihkelson Helsingis toimuva Euroopa perifeersete ja mereliste regioonide aastakonverentsi avakõnes, teatas riigikogu pressiteenistus.

Selle tõttu ongi Mihkelsoni hinnangul üheks põnevaks tulevikuvõimaluseks Eestile põhja-lõuna kaubatee. «Seepärast ei kõla üldsegi utoopiliselt, et ühel hetkel võiks Norra Arktilisest sadamalinnast Kirkenesist alguse saada kaubatee lõunasse,» ütles Mihkelson.

Ta lisas, et Soome juba hindab raudtee tasuvust Rovaniemi ja Kirkenesi vahel ning samas on ühe enam jutuks idee Helsingi ja Tallinna vahelisest tunnelist. «Kui siia lisada juba ehitusjärku jõudev Rail Baltic, siis on loodud head eeldused täiesti uue ja Eestile võimalusi pakkuva transpordikoridori tekkeks,» ütles ta.

Euroopa perifeersete ja mereliste regioonide aastakonverents (CPMR General Assembly) toimub tänavu Helsingis 18.- 20. oktoobrini. Konverentsi ettekanded käsitlevad kliimamuutustega kohanemist, lennunduse järgmisi samme, ühtekuuluvuspoliitikat, integreeritud merenduspoliitika, energiaühendust ja puhta energia paketti, Euroopa tulevikku ja Euroopa Liidu eelarve prioriteete.