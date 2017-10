Eesti riskifondi juht sattus rahvusvahelisse rassismiskandaali

Nimelt on konverentsi üheks peaesinejaks prominentne investor ning telekommentaator Marc Faber, kes sattus kriitikatule alla pärast väljaütlemist: «Tänu jumalale, et valged inimesed asustasid Ameerika, mitte mustad. Muidu näeks USA välja nagu Zimbabwe, mille moodi ta niikuinii üks päev välja nägema võib hakata, aga vähemalt sai Ameerika valge enamuse all nautida 200 aastat majanduslikus ja poliitilises päikeses,» kirjutas Faber värskes uudiskirjas. Oma väljaütlemiste eest pole Faber vabandanud

Seepeale teatasid telekanalid CNBC ja Fox Business Network, et ei kasuta Faberit enam oma saadetes ning kolm ettevõtet arvasid ta nõukogust välja.

Singapuri konverentsi ärijuht Denis Merkuljev ning müügijuht Anneli Duarte arvates tuleks Faber välja arvata ka Singapuri konverentsi esinejate hulgast. Mikk Talpsepp on selle vastu ning Faber esinejate hulgast välja ei arvatud.

«Kommentaarid võivad olla rassistlikud, kuid me ei saa ignoreerida tema elutööd, kogemusi ja teadmisi,» selgitas Talpsepp Bloombergile saadetud e-kirjas. «Aktsiaturgudel ei ole mitte mingisugust rassismi, kõik tehingud on anonüümsed. Sa ei tea mitte kunagi, kellega sa tehingut teed. Mõnikord on vastaspooleks arvuti, mõnikord valge, must või Aasiast pärit inimene. See pole tähtis. Tähtis on teadmine,» lisas ta.

Merkuljevi kardab, et Faberi väljaütlemised häirivad teisi esinejaid.

«Kuidas me saame olla kindlad, et teised esinejad ja osalejad ei ole tema kommentaaridest häiritud? Qi Wang on hiinlane, esineb vahetult enne Marc Faberit ja Ravi Chidambaram, kes esineb otse pärast Marc Faberit, on multikultuurne inimene, kes sündis Indias, kes on elanud Ameerika Ühendriikides, Brasiilias, Inglismaal, Saksamaal ja Singapuris,» ütles konverentsi ärijuht.

Talpsep aga kaitseb Faberi kommentaare: «Ta on statistikainimene ning sealt tema kommnetaarid tulevad. Ta vaatab Zimbabwe SKT-d, võrdleb seda Ühendriikide SKT-ga. Aga USA on alati olnud multikultuurne ning mõned valged inimesed Ameerikas on kasutanud mustanahalist tööjõudu sajandeid nende tahte vastaselt sajandeid,» kirjutas Talpsepp. «Ma vabandan Marc Faberi kommentaaride pärast ning loodan, me ei jää sellepärast, et ta meil esineb, osalejatest ilma. Kõik osalejad võivad vabalt Marc Faberi vastu protesteerida, kui nad seda soovivad,» lisas ta.

Singapuri konverentsi esinejateks on teiste hulgas USA tuntud investor Jim Rodgers, Malaisias sündinud tuntud fondijuht Tan Chong Koay ja olümpiavõitja Gerd Kanter.