Telekomfirmade TOPi võitis tundmatu e-residendi ettevõte

Tänavuse telekomfirmade TOPi võitja Telexchange System OÜ on tegutsenud Eestis juba kümme aastat ning pakub ettevõtetele VoIP ehk internetitelefoni teenust. Mullu oli firma 34. kohal.

Tänaseks on Telexchange on oma põhilised kliendid leidnud Venemaalt, Usbekistanist, Laosest ja Ukrainast ning kinnitab, et on sõlminud üle 100 lepingu Euroopa ja Venemaa partneritega, kelle hulgas leidub ka suuri kõneoperaatoreid nagu Orange.

