Kinnisvaraarendaja: Eesti kaubandus koondub paari kaubanduskeskusse

«Kaubandus koondubki ühte-kahte suuremasse kaubanduskekusesse, aja jooksul nende olukord ilmselt tugevneb veelgi. Teised keskused paratamatult muutuvad, võib-olla nad spetsialiseeruvad. Näiteks tekivadki eraldi moekeskused ja teistsugust laadi keskused,» ütles Capfieldi uhatuse liige Ruben Gornischeff BNS-ile.

Neljapäeval avas Capfieldi uuenenud Nautica ostukeskuse. Lähima poole aasta jooksul on Capfieldil plaanis alustada Lasnamäe Prisma laiendustöödega.

«Meie eesmärk on tekitada Lasnamäel kohalikele elanikele veelgi mugavam ostukeskkond ja luua sinna juurde veel vaba aja veetmise võimalusi. Kuna asukoht Lasnamäe siseselt on nii keskne ja terviklik, siis leiame, et antud piirkonnas on puudu vaba aja veetmise võimalusest,» rääkis Gornischeff.

Capfield on Eestis ostukeskuste omanik ja arendaja.