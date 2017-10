Galerii: hiigelkeskus Peterburi teel pidas sarikapidu

Keskus avab oma uksed oktoobris 2018.

T1 korrused ja vaateaknad on ligi 6 meetrit kõrged. Eriliselt suurt töömahtu on aga nõudnud vaateratta paigaldamise ettevalmistus - selleks, et vaateratta konstruktsioon oleks võimalikult kindel, on kogu maja alates vundamendist tavapärasemast tugevamaks ehitatud.

Kokku on objekti peale kulunud üle 53 000 kuupmeetri betooni, mida on kohale veetud 2000 betooniautoga. Hoones on erinevaid torustikke, sh ventilatsioon, küte, jahutus, vesi- ja kanalisatsioon, kokku ligi 150 kilomeetrit. Igapäevaselt on objektil 165 ehitajat.