Tallinnas avas uksed uus kaubanduskeskus Nautica

Uue keskuse ehitus kestis üle aasta ja läks maksma enam kui 11 miljonit eurot.

«Projekti alustades oli meie eesmärgiks vana hoonet laiendada ja suurendada kaubavalikut. Täna Nautica keskust avades võime öelda et lõpptulemusena on Nautica suutnud meie ootuseid ületada ja oleme suutnud Tallinna kesklinna rajada täiesti uuel tasemel suurepärase ostu- ja vabaaja veetmise võimalused ning seda suurem rõõm on avada uksed ka kõikidele külalistele,» ütles keskuse omanikfirma Capfield juhatuse liige Ruben Gornischeff.

Keskuse kaupluste hulka kuulub näiteks Sinsay, House, Cropp ja Sketchers. Nauticas asub ka kesklinna suurim Rimi hüpermarket.

Ehitustööde tulemusena sai Nautica ühtlasi uue sadamapoolse sissepääsu ning oluliselt parandati nähtavust ja ligipääsetavust kesklinna suunalt saabujatele.