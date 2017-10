Weinsteini filmistuudio saab ilmselt uue omaniku

Ammari sõnul on Weinstein Companyl käimas läbirääkimised Colony Capitaliga ettevõtte filmi- ja teleäri müügiks. Colony Capitali teatakse ka kui investeerimisfirmat, mis päästis 2008. aastal popikoon Michael Jacksoni Neverlandi rantšo võlgade katteks pankade kätte sattumast.

Colony Capitali asutaja Thomas J. Barrack ütles ametlikus teates, et usub stuudio märkimisväärsesse väärtus- ja kasvupotentsiaali. Usutakse, et tehing saab teoks kolme nädala jooksul.

Mõned meediainvestorid möönavad Harvey Weinsteinile esitatud süüdistuste tõsidust ning küsivad, mida selle ettevõtte toksiliste varadega peale hakata.

«Ma ei usu, et ettevõtet saaks müüa kõikide kohtuprotsessidega, mis võivad ees seista,» ütles investeerimisfirma Qualia Capital asutaja Amir Malin ajalehele The New York Times. Malin viitas nii käimas olevatele kommertsvaidlustele kui ka Harvey Winsteini seksuaalkäitumisest tulenevatele potentsiaalsetele kohtuasjadele.

Kaks nädalat tagasi kirjutasid ajaleht The New York Times ning ajakiri The New Yorker, kuidas Hollywoodi produtsent Harvey Weinstein on aastakümneid ahistanud ja väärkohelnud – kuni vägistamiseni välja – naisnäitlejaid ja teisi naissoost töötajaid. Süüdistuste tulemusena vallandati Harvey Weinstein tegevjuhi ning nõukogu esimehe kohalt. Viimastel päevadel on ametist tagasi astunud neli nõukogu liiget ja järele jäänud vaid kolm: peale Ammari veel Bob Weinstein ja Lance Maerov.

Filmistuudio Weinstein Company asutasid vennad Bob ja Harvey Weinstein 2005. aastal pärast lahkumist Miramaxist, mille olid asutanud 1979. aastal. 1999. aastal müüsid vennad Miramaxi Disney-le.

Weinstein Company on üks Põhja-Ameerika suuremaid n-ö väikesuurtest (ingl mini-major) filmistuudiotest. Tegemist ei ole börsiettevõttega, mistõttu selle omanike, võlakoormuse ja majandustulemuste kohta eriti palju teada ei ole. Ajakirjanduse andmetel kuulub kahele vennale kokku 42 (mõnedel andmetel 46) protsenti ettevõttest.

Bob Weinstein võitleb filmistuudios jätkamise eest, aga anonüümsust palunud allikad ütlesid The New York Timesile, et mõned ettevõtte osanikud soovivad ka tema lahkumist. Möödunud reedel ütles Bob Weinstein, et kuuldused ettevõtte müügi kohta ei vasta tõele.

Viimastel aastatel on tekkinud kuuldused maksmata arvete ja võimetuse kohta finantseerida turunduskampaaniaid. Weinsteinid ise on nendele väidetele vastanud kinnitusega, et tegelikult kompanii upub rahasse, kuid mõnda üleskerkinud probleemi ta siiski eitada ei saanud.

Näiteks 2010. aastal seisis Weinstein Company silmitsi pankrotiga ning müüs selle vältimiseks 200 vanema filmi õigused investeerimispangale Goldman Sachs ja kindlustuskompaniile Assured Guaranty. Mis filmid täpselt müüdi, pole teada, aga on teada, et 2015. aastal müüs Goldman portfelli edasi.

Weinsteini varad võib jagada kolme gruppi – tehtud filmide kogu, valmivad filmid ja televisioon – ning kõigi kolmega on mingid probleemid. Filmikogu müüdi 2010. aastal suuremas osas ära.

Ettevõttel on seitse valminud filmi, kuid mõned neist on sellised, millel suurt kassaedu ei eeldatagi. Mõned neist on perefilmid, mida on nüüd, ahistamisskandaali valguses keeruline turundada. Selline on näiteks «Paddingtoni seiklused 2», mis esilinastub Suurbritannias 10. novembril ja USAs 12. jaanuaril. 2015. aastal linastunud «Paddingtoni seiklused» teenis Põhja-Ameerikas korralikud 76,2 miljonit dollarit.

Küsimärk on ka teleprojektid, mille hulgas on helgeid, nagu kolm projekti koostöös Paramount Networkiga, kuid mitmed projektid lõpetati eelmisel nädalal koostööpartnerite loobumise tõttu.

«Küsimus on selles, kas televisioonidivisjon hakkab tekitama muret või läheb likvideerimisele,» ütles Malin. «Mõnede arvates oli televisioonidivisjoni kõige olulisemaks varaks Weinsteini võime teha diile,» lisas ta.

BOX:

Weinstein Company edukamad filmid

Weinsteini filmistuudio filmide piletitulu Põhja-Ameerikas miljonites dollarites.

«Vabastatud Django» 162,8

«Kuninga kõne» 138,8

«Õnneteraapia» 132

«Vääritud tõprad» 120,5

«Ülemteener» 116,6

«Imiteerimismäng» 91,1

«Õudne film» 490,7

«Paddingtoni seiklused» 76,2

«1408» 72

«Halloween» 58,3

Allikas: Box Office Mojo