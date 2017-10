Nõrgad ametiühingud? Meremehed värbasid napi ajaga 134 uut liiget

Liikmelisus suurenes kõigis ametiühingu osakondades, nii Tallinki laevadel, Tallinki hotellides, AS Eesti Loots osakonnas ja sadamatöötajate seas, teatas EMSA.

«Tavapäraselt, kuid seekordselt veidi intensiivsemalt panustasime oma aja ja veenmisoskustega, et kohtuda töötajatega nende töökohtades ja ka vabal ajal. Edastasime infot ametiühingu tegevusest ning plaanidest edaspidiseks,» märkis EMSA.

«Rakvere sündmuste valguses on oluline rõhutada, et igal töötajal on mõistlik kuuluda ametiühingusse, et töötasud regulaarselt tõuseks, et kõige ja ettevõtte tasemel olulise otsustamisse kaasataks ka töötajate valitud esindajad ning suudetaks vältida seadustega pahuksisse minekut kui on vaja streikida,» lisas ametiühing.

«Ametiühingutel on tavaks lisaks läbirääkimistele ka sõlmida vettpidavaid kollektiivlepinguid ja seetõttu oleme igal ajal valmis abistama, kasvõi vahendaja rollis, ka hätta sattunud tööturu osapooli,» märkis EMSA.