Viking Line tellis Hiinast uue kruiisilaeva

Viking Line'i tegevjuhi Jan Hansesi sõnul suutis Xiamen Shipbulding pakkuda head hinda ja kiiret kohaletoimetamist, samas kui Turu laevatehasest tellides oleks laev kohale jõudnud hiljem ja läinud oluliselt rohkem maksma, kirjutab Yle.

«Ainus laevatehas, mis oleks seda suutnud teha oli Turu oma, kuid neil on nii palju tellimusi, et laev oleks valminud alles 2024. aastal. Ka hind oli palju kõrgem, kui mis me Hiinast saime. Tõepoolest, see oli ligi 100 miljonit eurot rohkem,» ütles Hanses.

Uus laev vahetab Turu-Stockholmi marsruudil välja M/S Amorelia, mis on ka hetkel müügis.