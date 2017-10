Firmajuhid näevad uuel aastal palgatõuse ja tootmise suurenemist

Erinevad analüütikud on tõstnud üksteise järel nii majanduskasvu, palgakasvu kui inflatsiooni prognoose. Samuti on kosunud Eesti peamiste ekspordipartnerite majandus. See kõik koos peaks looma eelduse tootmismahtude ja ekspordiplaanide suurendamiseks.

Kommivabriku Kalevi juhi Kaido Kaare kinnitusel plaanib ettevõte järgmisel aastal suurendada tootmisvõimsust, mis toetaks eksporti. «Loomulikult panustame oma inimestesse. Planeerime nii koolitusi kui palgatõusu ning investeerime töökeskkonda ja –tingimustesse, » rääkis Kaare. «Kui kasvatame tootmismahtu, siis vajame ka lisatöökäsi. Täpsemalt on veel vara rääkida, sest numbrid pole lukus ja esmalt plaanime jagada infot oma töötajatega.»

Atria Eesti juhi Olle Ormi sõnul ei plaani nad oluliselt ekspordile panustada, kuna Eestis kodumaist sealiha ei jätku ja Atria on üks suuremaid sealiha tootjaid Eestis. «Eestimaisuse eest on nõus pisut-pisut juurde maksma ainult eestimaalane,» nentis Orm.

Ormi kinnitusel tuleb lähiaastatel senisest enam investeerida tootmise ja tegevuste automatiseerimisse. «Meie töötajate palgad kasvavad Eesti keskmise palga kasvu tempos, aga ettevõtte palgakulu kokku samas tempos kasvada ei saa, » nentis Orm. «Tiheda konkurentsiga turul tarbija ei võta sellist kasvu vastu.» Ta lisas, et seetõttu tuleb nii töökorralduslikult kui ka investeeringutega tagada sisemise efektiivsuse pidev kasv, mis hoiab palgakulud tervikuna kontrolli all.

Kaare ütles, et majanduse edenemine rõõmustab loomulikult iga ettevõtet, aga keskkonna paranemine iseenesest midagi ei tooda ega müü. «Oleme viimastel aastatel jõudsalt panustanud tootearendusse, investeerinud seadmetesse, kasvatanud efektiivsust, koolitanud inimesi. Müügitulemused annavad märku, et oleme teinud häid otsuseid, » märkis Kaare.

Kaare sõnul pole Kalevi eesmärgiks ajada eksporditurgude ringi võimalikult laiaks, vaid kasvatada turuosa seal, kus juba kohal ollakse. «Peamised turud Eesti kõrval on lõuna- ja põhjanaabrid, aga pingutame ka Venemaa suunal, » ütles Kaare.

Lihaturul kummaline seis

Horm nentis, et Eesti lihaturul valitseb hetkel väga kummaline, raskesti arusaadav ja riske täis olukord. «Statistikaameti andmetel on liha tarbimine inimese kohta Eestis viimasel paaril aastal järsult kasvanud. Koguni üle 10 kilo inimese kohta viimase kahe aasta jooksul. Kusjuures kõige kiiremini kasvav lihaliik on sealiha, » rääkis Orm. «Jaekaubanduses, mille liikumisi mõõdab AC Nielsen, aga liha tarbimise kasv praktiliselt puudub. Koguseliselt jääb aastane kasv protsendi-paari piiridesse, rahaliselt on natuke suurem. Meie jaoks on väga keeruline seletada tohutut vahet, mis valitseb statistikaameti ja jaekaubanduse numbrite vahel. Tundub, et lihaga kauplemine väljaspool kauplusi on plahvatuslikult kasvanud.»

Atria Eesti valdav turg on Ormi sõnul jaekaubandus ja nagu eelnevalt mainitud - nimetatud segment kasvu ei näita. «Kui, siis toimub kerge nihe kallimate toodete tarbimise suunas. Lahtistel turgudel me oma kaubaga ei kauple, » märkis Orm, lisades, et kuna turg tervikuna ei kasva, siis müügi suurendamiseks tuleks suurendada oma turuosa. «Ülimalt tiheda konkurentsiga turul, nagu lihaturg seda on, on nimetatud ülesanne keeruline, » nentis Orm. «Võib arvata, et meie konkurentidest ei kavatse keegi midagi ilma verise võitluseta käes anda.»