Eesti pelmeenikuningas läks pankrotti

Äripäev kirjutas juba tänavu augustis, et UVIC on saneerimisel ning ettevõtte aktsiad lähevad enampakkumisele.

Miljoni euroni ulatuva maksuvõlaga UVICu omanik Musarov nentis toona lehele, et firmal on muresid. Liha-, pelmeenide ja valmistoidu tootjale andis põntsu Venemaa osaliselt kehtestatud impordikeeld toiduainetele.

Veel eelmisel nädalal käis Postimees UVICu tootmist vaatamas. Ettevõtte peatehnoloogi Ene Puusti sõnul pidi UVIC pärast Venemaa turu sulgemist vähem tootma hakkama.

Eesti turule sisemine on olnud vaevaline. Turul on tegijaid palju ja uus tulija peab millegi poolest teistest eristuma. Seetõttu on UVIC peamise rõhu Eesti turul pannud pelmeenidele ja veganitele mõeldud toitudele.

Tallinna külje all Jüris asuv sügavkülmutatud poolfabrikaatide tootmisega tegelev UVICu tehas tähistab järgmisel aastal oma 25. sünnipäeva ja on eestlaste südamesse tee leidnud peamiselt pelmeenide kaudu.