Riisalu: Tartus liiguvad asjad kiiremini «õigetel ettevõtjatel»

«Isegi kui Tartus ei ole otsest korruptsiooni, siis on väga palju näilist ebaõiglust, mis tähendab seda, et kui sa oled õige ettevõtja, siis liiguvad asjad Tartus hästi, kui sa oled vale ettevõtja, siis sinu asjad Tartus väga hästi ei liigu,» rääkis Riisalu Vikerhommikus, vahendas ERRi uudisteportaal.

Tema sõnul on sellele väga paljud ettevõtjad ka tähelepanu juhtinud. «Nüüd me hakkamegi aru saama, et vennad seal toimetavad ja kui sa ei ole piisavalt usaldusväärne toimetamistes, siis sa võidki otsuseid ootama jääda,» ütles Riisalu.

Riisalu tõi näiteks, et tema heade äripartnerite detailplaneeringut on menetletud Tartu kesklinnas 20 aastat ja lõppu ei paista, samas kui teisel pool jõge on südalinn reformierakondlike ettevõtjate objekte ilusasti täis ehitatud.

Kaitsepolitsei pidas kolmapäeval kinni Tartu abilinnapead, reformierakondlase Valvo Semilarski ja keskerakondlase Artjom Suvorovi, kahtlustades neid korruptsioonikuritegudes.

