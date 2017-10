Eesti suurima IT-projektiga põrunud arendaja: riik ei teadnud isegi, mida tahab

Õnneks on meie Soome emafirma väga mõistev ja nad toetasid meid kogu protsessi vältel. Mingeid näidispoomisi ei tehtud. Üks asi, mida ma tahaksin veel öelda ja mis mind häirib, on see, et meie emafirma hakkas küsima, et miks Eestis kui e-riigis sellised jamad üldse tekivad.

-Emafirma tahtis Eesti üksuse kontori üldse kinni panna?

Kui me oleks sellega kohtusse läinud ja kui me poleks piisavalt head kompromissi riigiga leidnud ja veelgi rohkem raha kaotanud, ei oleks seda välistada saanud. Soome omanik ütles, et kui nad investeerivad siia ja loovad töökohti, siis miks riik niimoodi vusserdab. Küsiti, et mis teil siin toimub.

-Mida Tieto Estonia edasi teeb?

Meil on ilmselgelt täna keeruline seis, aga samas on meil professionaalne meeskond ning tellimused, mis sujuvad hästi ja millega kliendid rahul on. Meil on hea meel, et SKAIS2 sellisel kujul on seljataga ja et me saime riigiga hea kompromissi.

Tegelikult ei välista me ka seda, et osaleme SKAIS2 arendamise hankel uuesti. Teame, kuidas seda paremini teha. Meil on olemas inimesed, kes tunnevad seda peensusteni. Kindlasti oleme valmis ka riiki toetama, et uus hange välja töötada.