Joogivabrik pani ühisrahastuse toel suure summa tasku

Nudist avas rahastuskampaania Fundwise keskkonnas oma reede hommikul. Kampaania esialgne lagi, 90 000 eurot, saavutati esmaspäeva hommikuks, mõned tunnid peale kampaania laiemale ringile avalikustamist. Suure huvi peale tõsteti investeeringu lage lõpuks 20 000 euro võrra.

«Oleme investoritele nende usalduse eest väga tänulikud. Julgustav on näha, et paljud soovivad näha muutusi joogitööstuses,» tunnistab Nudisti kaasasutaja Mihkel Männik. Eduka ühisrahastuskampaania oluliseks võtmeteguriks investeeringu tasuvusanalüüsi kõrval olidki joogivabriku väärtused.

Kaasatud investeering võimaldab Peenjoogivabrik Nudistil finantseerida kasvu, sh kasvatada kääritamise mahte kolm korda, arendada põhjamaisest toorainest uusi vahuveine, suurendada toonikutevalikut ning siseneda looduslike energiajookide turule. «Vastutus on suur, et lähiaastatel oma investoritele tõestada, et meisse tasus raha paigutada,» kinnitab Männik kollektiivi nimel.

Kui laenupõhised ühisrahastuskampaaniad on Eestis oma kanna kinnitanud, siis osaluspõhine ühisrahastus on alles hoogu võtmas, lisas Fundwise asutaja ja tegevjuht Henri Laupmaa. «Ühisrahastus on teistega võrreldes paindlikum lisakapitali hankimise viis nii edukale väikefirmale kui ka pikaajalisema kogemusega traditsioonilisematele firmadele,» märkis ta.

Fundwise on Eesti ja Baltikumi esimene osaluspõhine ühisrahastusplatvorm, mis võimaldab saada väike-osanikuks taskukohase investeeringuga.

Peenjoogivabrik Nudist on käsitööjoogivabrik, mis toodab rabarberivahuveini Rabarbra, naturaalseid siidreid ning on Eesti ainus toonikuvalmistaja.