Ametiühingute keskliidu juht: Rakvere lihatööstuse juhid kiirustasid sündmustest ette

Peep Peterson ütles ERRi saatele "Uudis+", et sellele, kas tapamaja töötajate vallandamine oli seaduslik või mitte, ei saa ta ebapiisava info tõttu hinnangut anda, kuivõrd tapamajas pole ametiühingut, ent sündmusi kõrvalt jälginuna julgeb siiski väita, et tööandja kiirustas sündmustest ette, jättes läbirääkimised täiesti kõrvale.

«Meil väga täpset informatsiooni ei ole, aga see, mis ametiühingu kanaleid pidi läbi tuleb, on see, et inimesed lihtsalt väsisid ootamast ja nad nägid, et neid läbirääkimisi väga adekvaatselt ei peetud ja neil läks närv mustaks ning nad kuulutasid välja streigi. Kas see streik on seaduslik või mitte, seda saab öelda kohus - selles mõttes tööandja kiirustab seadustest ette,» ütles Peterson.

Peterson rõhutas, et läbirääkimised on alati parem lahendus kui jõupositsioonilt olukorra lahendamine ning lootis, et tingimustes kokkuleppimine on selles protsessis veel võimalik.