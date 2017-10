Tarbijakaitse hoiatab sõnamurdliku veebipoe eest

Tarbijakaitseameti teatel nähtub pöördumistest, et veebipoodi palmtek.ee pidaval ettevõtte ARB Trade OÜ on probleeme, mille tõttu tarbijad ei ole kaupa kätte saanud ette nähtud tähtaja jooksul ning lepingust taganemise õiguse kasutamisel on viibinud ka ostusumma tagastamine. Lisaks on ka kaebusi toodete kvaliteedi osas, edatas amet.

Ka on ARB Trade OÜ kantud tarbijavaidluste komisjoni otsuseid mittetäitnud ettevõtete nimekirja, kuna pole täitnud toote asendamise või parandamise nõudeid.

Amet soovitab tarbijatel nende enda majandushuve silmas pidades arvestada eeltoodud asjaoludega ja kaaluda enne ostuotsuse tegemist teisi alternatiive.

Veebipood palmtek.ee müüb sportimise ja liikumisega seotud tehnikakaupu, nagu näiteks navigatsiooniseadmed, spordikellad, -kompuutrid ja aktiivsusmonitorid.