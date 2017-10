Riia sulgeb viie aastaga kesklinnas 42 kasiinot

Linnavalitsuse teatel on koostanud kava tühistamaks hulga kasiinode operaatoritele väljastatud tegevuslubasid Riia ajaloolises keskuses ning ka teistel kaitse all olevatel aladel. Piirangud ei puuduta aga nelja- ja viietärni hotelle ega avalikke hooneid.

Linnavalitsuse teatel on õigusosakonna direktor Juris Liepiņš võtnud ühendust ka loterii- ja hasartmängu järelevalveametiga, tegemaks kindlaks, et amet on võtnud vastu vajalikud otsused mängusaalide sulgemiseks Riia kesklinnas.

Otsusest mõjutatud kasiinode omanikel on viis aastat aega tegevuse lõpetamiseks.