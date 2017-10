Kasela: Rakvere lihatööstusest vallandatud südikad töötajad võtaks ise tööle!

«Kust saaks nende Rakvere vallandatud töötajate kontaktid, keda ähvardati, et tagasi tööle enam ei võeta?» uuris Kasela sotsiaalmeedias. «Sellised südikad töötajad võtaks ise tööle!»

Tema sõnul on Rakvere lihakombinaadi omanikfirma HKScan otsustanud, et «liha ja muna on muutunud toiduaineteks, mille puhul on töö hinnaks veri ja pisarad.»

Hiljem ütles Kasela Postimehele, et tõepoolest selline pakkumine sai tehtud. Kuna ja mis tööd ettevõtja vallandatud inimestele pakkuda saaks, ta täpsustada ei soovinud

«Ma pole kõigi detailidega kursis, aga need meetodid, millega tööandja probleeme lahendab, ei tundu kuidagi õiged. Liiga dramaatiliseks on asi kiskunud,» leidis ettevõtja.

Kasela ettevõte PRFoods tegeleb kalatoodete tootmisega Eestis, Soomes ja Suurbritannias ning kalakasvatusega Rootsis ja Soomes. Tooteid müüakse rohkem kui kolmekümnel eksportturul üle maailma.

HKScan kontserni kuuluva Rakvere lihatööstuse tapamaja 27 töötajat alustasid teisipäeval tööseisakut, et nõuda töötajatele palka juurde. Tööandja peab tööseisakut ebaseaduslikuks ning leiab, et see on vastuolus töölepingu seadusega, samuti pole ettevõttes ametiühingut.

Tööseisak lõppes teisipäeva õhtul sellega, et HKScan vallandas kolm töötajat. Hiljem otsustas ettevõte, et lahti lastud töötajaid enam tagasi ei võeta.