Tõniste: aktsiisitõusudega on üle piiri mindud

«Aktsiisitõusudega on üle piiri mindud,» tunnistas IRLi kuuluv rahandusminister Toomas Tõniste täna riigikogule. Minister lisas, et piirikaubandus Lätiga on oluliselt kasvanud ning lisaks alkoholile ostavad inimesed piiri tagant ka kütust, toitu ja muid tooteid, tekitades seeläbi kahju Eesti majandusele.

Siiski aktsiisilaekumised Eestile Tõniste hinnangul tõusevad ning seni poliitikat ei muudeta. «Aga tervikuna ikkagi ootame eelarvesse aktsiiside tõusust rohkem tulu kui kulu. Jälgime igakuiselt laekumisi ja siis vaatame, mis suunas see läheb,» lisas ta.