Milremis osanikuks saanud Kuldar Väärsi: juhtima peabki nagu omanik

Nädalapäevad tagasi sai avalikuks, et Soome kaitsetööstusettevõte Patria sai siinse kaitsetööstusettevõtte Milrem masinahooldusega tegeleva poole suuromanikuks, samal ajal, kui Milremi mõlema ettevõtte juhist Kuldar Väärsist sai kummaski ülejäänud 40-protsendilise osalusega ka omanik, vahendab Äripäev.

«Me ei pidanud vajalikuks sellest väga kõva häälega varem rääkida ja ma arvan, et see ei muuda ka väga palju asja sisu,» ütles Väärsi ise omanikuks saamise kohta.

«Eks see kaitsetööstuse valdkonna Mootor Gruppi toomine ja Milrem on minu arendusprojekt ja lapsuke olnud, ja ma olen seda kogu aeg ka selles teadmises ja selliselt juhtinud,» ütles ta ja märkis veel, et julgeb ka tagasivaates öelda, et on kõiki ettevõtteid juhtinud nii, et kui oleks ise omanik, oleks ta selle juhtimisega rahul.

