Seppäläl on Eestis avatud veel neli poodi 13st, pankrotti välja kuulutatud ei ole

«Seppälä Estonia OÜ ei maksa oma töötajatele palka. Eestis pole kedagi, kes seisaks töötajate eest, pole firma esindajat kelle poole pöörduda. Töötajaid pole koondatud, samas ei maksta palka ka,» seisis eelmise nädala reedel Postimehele laekunud vihjes. Ka väideti selles, et ainuke Seppälä pood, mis Eestis veel uksi kinni pole pannud, on Arsenali Keskuse oma Tallinnas.

Pärast mitmeid telefonikõnesid ja meilipäringuid selgus, et 1930. aastal asutatud Soome ettevõtte, mille pankroti kuulutas Helsingi kohus välja 15. septembril, pankrotimenetlusega tegeleb Eestis advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co ja Seppälä Estonia OÜ ajutiseks pankrotihalduriks on määratud vandeadvokaat Tarmo Repp.

Repp täpsustas, et Eestis tegutsev Seppälä Estonia OÜ on eraldi äriühing, mille pankrotti ei ole välja kuulutatud. «Eesti ühingu pankrotiavalduse läbi vaatamine on veel ees ja see toimub 8. novembril käesoleval aastal, sõnas vandeadvokaat. Ka märkis ta, et hetkel on ettevõttel Eestis senisest 13-st kauplusest avatud neli.

«Töötajatele on õnnestunud palgad välja maksta, et tagada Seppäla Estonia OÜ tegevuse jätkamine ja seeläbi võlausaldajate huvide kaitse,» kinnitas ajutine pankrotihaldur. Repp lisas, et töötajaid on teavitatud nii Soomes toimuvast kui ka Seppälä Estonia OÜ-le ajutise pankrotihalduri nimetamisest.

Tema sõnul käib hetkel töö selle nimel, et teha kindlaks Seppälä Estonia OÜ varaline seis ja võimalik maksejõuetus. «Ühtlasi on ajutise pankrotihalduri ülesandeks tagada vara säilimine ning anda vajadusel nõusolek vara käsutamiseks,» selgitas Repp.

Samas toonitas ta, et ajutise pankrotihalduri pädevuses ega ülesandeks ei ole Seppälä Estonia OÜ igapäevase tegevuse juhtimine, küll aga toimub Seppälä Estonia OÜ vara käsutamine ainult ajutise pankrotihalduri nõusolekul.

Soomes kuulutati Seppälä Oy ja Seppälä Finland Oy pankrot välja 15. septembril ja ettevõtete pankrotihalduriks nimetati vandeadvokaat Jari Salminen. Soomes on viimase kuu jooksul suletud ligi 50 poodi ja hetkel on avatud veel 8 poodi.

Seppälä Estonia OÜ juhatus esitas Eestis Harju Maakohtule võlgniku pankrotiavalduse 22. septembril ja Tarmo Repp nimetati ettevõtte ajutiseks pankrotihalduriks 3. oktoobril. Ilma tema nõusolekuta Seppälä Estonia OÜ vara käsutamine.

Seppälä Eesti tütarettevõtte pankrotiavalduse läbi vaatamine toimub 8. novembril Kentmanni kohtumajas.