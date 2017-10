Kinnisvaraäri TOPi panid kinni edukad mehed metsast

«Mitte midagi ei ütle see nimi,» lausub Aerop Investi ja ettevõtte ainuomaniku kohta Eesti kinnisvarafirmade liidu tegevjuht Tõnis Rüütel, lisades, et peab hakkama seda nime guugeldama vahendab Äripäev. «Tõenäoliselt ei ole tegu ka klassikalise kinnisvaravahendusega ja ilmselt on möödunud aastal tehtud mõned suurtehingud.»

Majandusaruande põhjal tegeleb Aerop Invest kinnisvara ostu-müügi ja üürileandmisega, maa kruntideks jagamisega ilma nende väärtust suurendamata ning kinnisvara müügi- või üürinõustamisega tasu eest või lepingu alusel. Tänavu plaanib ettevõte jätkata samas vaimus ja lisada tegevuste loetellu põllumajandusmaade kasutuselevõtu.

