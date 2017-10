Prisma juht Maxima «hinnasõjast»: me teeme seda juba 6 aastat

«Me oleme juba viimased 6 aastat viinud läbi oma Hinnagarantii kampaaniat,» märkis Prisma Peremarket ASi tegevjuht Jussi Nummelin vastusena küsimusele, mis nad Maxima nö hinnasõja sammust arvavad.

«See on meil praegu kestnud terve aasta,» lisas Nummelin, viidates sellele, et neil on aasta jooksul erinevad Hinnagarantii kampaaniad. Ehk et niipea, kui üks lõpeb, algab teine.

«Ma ütleks, et nad on teinud väga hea otsuse - et nad on ka selle tee ette võtnud,» lausus Nummelin. Tema sõnul tuleb selliseid kampaaniad jaekaubanduses palju ette ja kõige enam võidab sellest tarbija. «Seega - suurepärane!»

Küll aga tõdes Prisma Eesti tegevjuht, et Maxima selline samm seab loomulikult suurema surve teistele jaekettidele. «Et me suudaks oma ostukorvi hoida sellisel hinnatasemel, nagu me oleme oma klientidele lubanud,» selgitas Nummelin.

Maxima andis eile teada, et viimase aasta inflatsioon sööb ära tarbijate palgatõusu, mistõttu soovivad nad külmutada pea tuhande toote hinnad ja kutsuvad ka teisi jaeketti endiga liituma.

Selveri sõnul on tegemist kõige tavalisema allahindluskampaaniaga, Rimi ja Coop Eesti märkisid, et turuolukorra muutmiseks on vaja siiski tegeleda ka teiste teguritega.