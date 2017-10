Medicum plaanib PERHi eksjuhi käe all jõuliselt laieneda

Medicum on sel aastal jagunenud ja asutatud on aktsiaseltsid Medicum Tervishoiuteenused, Medicum Varad ja Medicum Investeeringud, vahendab Äripäev.

«Me oleme lihtsalt praegu oma tegevusi erinevate ettevõtete vahel ringi paigutamas, et tervishoiuga seotud tegevused oleksid ühes ettevõttes ja muud tegevused on siis teises ettevõttes. Ja ka varad oleksid eraldi ettevõttes,» ütles Medicumi juhtiv Tõnis Allik.

Allik ütles, et jagunemiseks otsest põhjust ei ole, kuid näiteks mõtlevad nad sellele, kuidas oma hoone korda tegemiseks laenuraha ja raha kaasata. «Lihtsalt on selline süsteemi korrastus,» sõnas ta ja märkis, et rahastamise juhtimise muudab see selgemaks.

