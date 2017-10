Prisma juhid ambitsioonikast kasvuplaanist: tahame olla need, kes jäävad ellu

«Euroopa turul oleme väike tegija,» rääkis eile Tallinnas toimunud pressikonverentsil Prisma Peremarketi emafirma SOK tegevjuht Jorma Vehviläinen. Oma 7,76 miljardi eurose jaekaubanduse käibega jääb Soome ettevõte kaugele maha Euroopa liidritest Lidlist, Carrefourist ja Tescost, kelle aastakäibed on vastavalt 62,61 miljardit, 64,26 miljardit ja 52,27 miljardit eurot.

«Konkureerides selliste suurte jaekettidega, oleme seadnud oma tegevusele uued eesmärgid,» märkis Vehviläinen, viidates sellele, et need jaeketid on ka siinsele piirkonnale järjest lähemale jõudmas. Kui Tesco tegutseb Poolas, siis Lidl on tegev nii Leedus, Rootsis kui ka Soomes ning tulemas ka Eestisse ja Lätti. «Ida poolt suruvad väga jõuliselt peale Vene jaeketid, kellest osa on ka Londoni börsi nimekirjas,» kirjeldas ta.

Seejuures on Prisma olukorra viimastel aastatel piirkonnas keeruliseks teinud nii Eestis vähenev käive – kui 2014. aastal oli see 207,6 miljonit, siis 2016. aasta lõpuks oli see langenud 190,4 miljonini – kui ka asjaolu, et ettevõte otsustas sellel aastal sulgeda oma kauplused Lätis ja Leedus. Sellest hoolimata on ettevõttel tugev ambitsioon saada piirkonnas hinnaliidriks ja Eestis turuliidriks.

Selleks soovib ettevõte järgmise viie aasta jooksul oma praegu kaheksast kauplusest koosneva poodide võrgustiku laiendada 20 kaupluseni, suurendada aastaks 2022 käivet praeguselt pea 200 miljonilt 300 miljonini ning võtta praegusele 800 inimesele lisaks juurde 400 töötajat.

«Töö selle nimel algas kaks päeva tagasi,» sõnas Prisma Peremarketi juht Jussi Nummelin eile ambitsioonikat kava tutvustades.

Suurte muutuste ootuses

Uute kaupluste asukoht on küll veel lahtine, kuid suur osa neist tuleb Tallinna, sealhulgas ka sadamasse. Kui praegu on Prismal Eestis hüpermarketid, siis juurde tulevad kauplused saavad valdavalt olema supermarketid, kus rõhk on pandud toidule ja esmatarbekaupadele.

«Tallinn on hüpermarketitega üsna hästi kaetud, aga me tahame avada väiksemaid poode, mis on inimeste elukohale lähemal,» põhjendas Vehviläinen.

Väiksemad kauplused on ka põhjus, miks ettevõtte käibeprognoos on esialgu üsna tagasihoidlik. Samas ei soovinud SOKi tegevjuht täpsustada, millal täpselt võiks neist Eestis turuliider saada, kõik sõltub turuarengutest.

Küll aga peab praegu viiendal kohal olev ettevõte oma ambitsiooni saavutamiseks jätma selja taha Coopi, Maxima, Selveri ja Rimi. Seejuures olgu öeldud, et kui Prisma Peremarketi 2016. aasta käive jäi 190 miljoni kanti, siis kõigil temast ettepoole jäävatel jaekettidel küündib see üle 300 miljoni. Maxima aastakäive on ligi 400 miljonit ja Coopil koos piirkondlike ühistutega hinnanguliselt isegi enam.

Vehviläinen ei kahtle, et Prismat saadab ambitsioonika kasvuplaani elluviimisel edu. SOKi tegevjuht näeb Eestit praktiliselt koduturuna, kuna ettevõte on siin tegutsenud enam kui 20 aastat. «Tallinnas ja Lõuna-Soomes on tarbijate harjumused üsna sarnased,» märkis ta.

Ka usub SOKi juht, et Leedu ja Läti turult väljumise arvelt saavad nad panustada rohkem investeeringuid nii Eestisse kui ka Vene turule, mille osakaal on ettevõtte tegevuses juba praegu märksa suurem kui Eesti oma.