Oleg Gross Prisma suurtest plaanidest: need on ebarealistlikud

Täna teatas Prisma tegevjuht Jussi Nummelin, et poeketi eesmärk on tõusta Eesti suurimaks toidu- ja tarbekaupade jaeketiks, laieneda viie aastaga kaheksalt poelt 20 poeni ja kasvatada käivet umbes 190 miljoni pealt 300 miljonini.

Ärimees ja Grossi toidupoeketi omanik Oleg Gross ütles seda plaani kommenteerides, et kui nad hästi peale maksavad, siis on kõik võimalik. Gross sõnas, et viie aastaga kasvatada käive 300 miljoni peale ei tundu hetkel realistlik. Ta lisas, et ei ole võimalik ennustada, mida tulevik toob, kuid tuleks ikka rääkida sellest, mida teinud oled, mitte mida teha plaanid. «Äkki on mõne aasta pärast inflatsioon 50 protsenti ja selle arvelt on siis võimalik kasvada küll.»

Coop jaeketilt turuliidripositsiooni ülelöömist ei pidanud ka Gross kuigitõenäoliseks. «Coopil on 350 poodi üle Eesti ja 20 poega turuliidri positsiooni võtta, ei tundu teostatav,» ütles Gross. Ettevõtja lisas, et pigem konkureeriks Prisma tulevikus Selveri või Maximaga.