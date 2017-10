Probleem või palagan – Tuleva möllab jälle

Rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna spetsialistide sõnul pole kahe süsteemi võrdlemine Tuleva kombel päris õige.

«Eestis on kõik pensionide väljamaksmise lepingud siiani olnud garanteeritud intressimääraga, mis tähendab, et inimesel mitte mingisugust riski ei ole ning kokkulepitud pensionimakse saab ta igal juhul elu lõpuni,» selgitas rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna nõunik Kertu Fedotov.

Rootsis on lubatud sõlmida kahte tüüpi lepinguid. Nii nagu Eestis, on ka Rootsis garanteeritud intressimääraga lepingud, aga 90 protsenti valib investeerimisriskiga lepingu, mis tähendab, et pensioni makstakse küll elu lõpuni, aga vara investeerimine pensionifondides jätkub ja pensioni suurus sõltub sellest, kuidas neil fondidel läheb.

«Eestis teise samba pensioni väljamaksetel seda tüüpi lepinguid praegu ei ole, aga suvel riigikogus vastu võtud seadusemuudatus lubab alates uuest aastast pakkuda ka seda tüüpi lepingut,» selgitas Fedotov. «Siis tekib ka meil valikuvõimalus – kes on valmis võtma investeerimisriski enda kanda, saab sõlmida lepingu, millega tal on lootus saada suuremat tulu, aga sellega kaasneb risk. Neile, kes on konservatiivsemad ja tahavad kindla suurusega kindlat pensioni, jääb garanteeritud intressimääraga leping.»

Fedotovi hinnangul ei ole õige väita, et Rootsi süsteem on Eesti omast efektiivsem. Rahandusministeeriumi ametnike arvutuste järgi on garanteeritud kuupension Eestis umbes 35 protsenti suurem kui Rootsis ja keskmise oodatava elueaga pensionäri kogupension Eestis umbes 25 protsenti suurem kui Rootsis.

Rootsis on enamik lepinguid sõlmitud just investeerimisriskiga lepingutena ja nagu öeldud, saab Eestis investeerimisriskiga lepinguid sõlmima hakata uuel aastal. Tegemist on lepingutega, mille alusel makstakse pensioni inimese elu lõpuni, kuid millega pensioniks kogutud raha investeeritakse pensionifondides edasi ja pensioni suurus sõltub sellest, milline on fondi investeerimistulemus.

Kui võrrelda investeerimisriskiga lepingute alusvaraks olevate fondide keskmist ajaloolist tootlust, oleks rahandusministeeriumi hinnangul sellele vastav kuupension Eestis pisut suurem kui Rootsis. Et rootslased elavad kauem, saaksid nemad oma eluajal pensionina kokku siiski pisut suurema summa kui eestlased.

«Me kuidagi ei saa nõustuda väitega, et Eesti teise samba pensioni väljamaksmise lahendus on ebaefektiivne ja annab Eesti inimestele 30–60 protsenti väiksema pensioni kui Rootsis. Tegelikult on pensionid üsna samal tasemel,» leiab Fedotov.

Ühe teise samba väljamaksja, elukindlustusfirma Compensa Life Vienna Insurance Groupi müügi- ja kliendihaldusjuht Merle Kollom ütles, et tema meelest ei ole teine sammas inimese isiklik vara, vaid riigi pensionisüsteemi osa. «Kellelgi ei tule mõtet nõuda õigust esimesse sambasse kogutu üle ise otsustada või seda pärida, kuigi ka seda osa on ju võimalik igale inimesele välja arvutada,» toonitas Kollom.

Ka rahandusministeerium on seisukohal, et teine sammas kuulub esimese samba juurde, sest riik otsustas anda osa sotsiaalmaksust erasektorisse, et maandada veidi demograafilist, poliitilist ja muid riske.

Kertu Fedotovi sõnul on Suurbritannia teise samba pension hoopis tööandja pension, aga meil on tööandjapension kolmanda samba osa, mille väljamaksmisel piiranguid ei ole.