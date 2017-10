Prisma avalikustas väga ambitsioonika Eesti kasvuplaani

Hetkel asub Tallinnas, Tartus ja Narvas kokku kaheksa Prisma hüpermarketit, kuid järgmise viie aasta jooksul soovitakse seda numbrit eeskätt supermarketite lisamisega oluliselt kasvatada.

Nii Prisma Peremarketi tegevjuhi Jussi Nummelini kui ka selle emaettevõtte SOKi tegevjuhi Jorma Vehviläinen kinnitusel on laienemise kaugem eesmärk tõusta Eesti suurimaks toidu- ja tarbekaupade jaeketiks.

Selleks peab ettevõte seljatama aga Coopi, Maxima, Selveri ja Rimi. Seejuures olgu öeldud, et kui Prisma Peremarketi 2016. aasta käibenumber jäi 190 miljoni kanti, siis kõigil temast ettepoole jäävatel jaekettidel küündib üle 300 miljoni. Maxima aastakäive on ligi 400 miljonit ja Coopil koos piirkondlike ühistutega isegi enam.

«Vajaduse uute kaupluste järele on tekitanud just nõudlus,» on aga Nummelin veendunud. «Väiksem osa uutest kauplustest saavad olema hüpermarketid, suurem aga supermarketid, kus on avar toidukaupade valik ning esmatarbekaubad,» selgitas ta.

Laiendamise käigus plaanib Prisma luua ligi 400 uue töökohta, investeerides Eesti majandusse miljoneid eurosid. Ehkki Nummelini sõnul on laienemisprotsess kohe algamas ning Prisma on väga huvitatud kaubanduspindade ja kinnistute pakkumistest, on siiski veel liiga vara öelda, kuhu ja millal uued poed kerkivad.

«SOK protsesside ärakasutamine ja tihe koostöö Soome emafirmaga aitab tagada, et meie toodete kvaliteet vastab Skandinaavia tasemele,» lisas Nummelin Prisma eesmärk on tõhustada kõiki tegevusi, et tagada oma klientidele kõige soodsam ostukorv ja laiem valik kvaliteetset kaupa, enam kui 60 000 erineva tootega.

SOK tegevjuht Jorma Vehviläinen lisas, et lähiaastail on keti peamised välisturud Eesti ja Peterburi piirkond. «Suurenemine Eestis tähendab, et vajame eeskätt Tallinnas oma supermarketite jaoks väga hea asukohaga väga häid pindu. Kõik pakkumised selleks on teretulnud!» julgustas Vehviläinen kohalikke ja rahvusvahelisi kinnisvarainvestoreid ning kinnistuomanikke.

Osana uuendustest tõi Prisma Eesti turule Suurbritannia suurketi Tesco kvaliteettooted.