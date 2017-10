Võõrast raha nõrkemisi: sel aastal on Eestis liisitud juba pea miljardi euro eest

Protsentuaalselt enim ehk 120 protsenti kasvas laevade, lennukite ja veeremite ostmine laenuraha eest, teatas Eesti Liisingühingute Liit.

Rahaliselt enim ehk 18 protsenti kasvas sõidukite finantseerimine. Veokite ja busside finantseerimine kasvas 5 protsenti, masinate ja seadmete finantseerimine kasvas tagasihoidlikult ehk 3 protsendi võrra.

Eesti liisinguturu portfelli jääk oli 2017. aasta septembri lõpu seisuga 2,5 miljardit eurot, mis on 10 protsenti enam kui aasta varem. Liidu teatel on märkimisväärne liidu liikmete hea krediidiportfelli kvaliteet. Üle 60 päeva tähtajaks tasumata liisingumakseid on 0,7 protsenti kogu portfellist.

Faktooring on jätkuvalt populaarne ettevõtete hulgas ning võrreldes aastatagusega kasvas selle kasutamine 16 protsenti ja jõudis 2 miljardi euroni.

Eesti Liisingühingute Liidul on kaheksa liiget. Liisinguturu kogumahust katavad liikmed hinnanguliselt 98 protsenti.