Legendaarne Jaanikese motokompleks pandi müüki

1Partner Kinnisvara konsultandi Ainar Haavistu sõnul on kohal potentsiaali: see asub Läti piiri ääres ning lõunanaabritele on motokross üks olulisemaid rahvusspordialasid. Saja kilomeetri raadiuses elab pool miljonit inimest ning keskuse külastusrekord on 29 000 pealtvaatajat päevas, vahendab Äripäev.

Lisaks motokrossile korraldatakse Jaanikesel ka ATV-, seiklus- ja ekstreemmatkasid, autokrosse ning offroad- ning maastikujalgrataste võistlusi.

Jaanikese motokeskus rajati 1960. aastal.

