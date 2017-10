Nordica on kõik uued lennukid kätte saanud

«Kõik liisitud ATR lennukid on käes ja lendavad,» ütles Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo BNSile.

Koos uute lennukitega on Regional Jet jõudnud 15 lennukini, mis oli ka ettevõtte tänavuse aasta eesmärk. «See on selge, et kasv peab jätkuma, aga tunneme ka, et see ei saa olla liiga järsk,» märkis Uibo.

Võimalike uute lennukite hankimise osas võivad arengud Uibo sõnul tulla järgmise aasta alguses pärast esimese kvartali lõppu.

Varasemalt on Regional Jet andnud teada, et plaanib lähiajal jõuda 20 lennukiga opereerimiseni.

Viiest uuest lennukist neli teenindavad SASi lähiliine Kopenhaagenist ning viies lennuk jääb Nordica enda kasutusse peamiselt Stockholmi ja Peterburi suundadele.

Kolm lennukit liisib Nordica Uibo sõnul Taani lennukite liisimisettevõttelt Nordic Aviation Capital, ühe Elix Aviation Capitalilt ning samuti ühe ettevõttelt Truenoord.

Regional Jet OÜ asutati 2015. aastal riikliku lennufirma Estonian Air pankroti järgse lennundusühenduse tagamiseks. Peale Estonian Airi pankrotti hakkas Regional Jet uuele riiklikule lennufirmale pakkuma lennukiopereerimise teenuseid.

Möödunud aastal otsustas Nordic Aviation Group ehk Nordica senise partneri Adria vahetada Poola LOT-i vastu. Tehingu käigus omandas Poola LOT ehk Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. 49 protsenti Regional Jet OÜst, nii et 51 protsenti jäi Nordicale.