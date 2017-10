Economist: nõukogudenostalgia turgutab Ida-Euroopas turismi

«Meil olid täpselt samad asjad,» hüüatas 43-aastane Alina Radu Rumeenias Kitši Muuseumi külastades. Ta imetles heegeldatud linikuid, 1980-aastatest pärit telerit ja Rumeenia pioneeride aumärke. «Mulle meeldis välja näha nagu kindral,» meenutas ta. Mais avatud muuseum on osutunud suureks hitiks, vahendab the Economist.

Muuseum pakub ohtralt meenutamist alates möödunud sajandi kõige maitsetumatest riietest lõpetades öös säravate krutsifiksidega. Kõige populaarsemad esemed on aga pärit Rumeenia revolutsiooni eelsest ajast.

Sünged aastakümned tulevad kasuks ka teistele vaatamisväärsustele- iga päev külastab pea 400 inimest endise diktaatori Nicolae Ceausescu ealmist.

Maja on täis rasket ja vanamoodsat mööblit, süngeid tube ja kuldseid mosaiike. Tegelikult ei ole ei mosaiigid ega säravad kraanid tõelisest kullast. «See on ainult legend, mida revolutsiooni ajal räägiti,» kinnitas Economistile maja giid.

Kommunisminostalgia ei tõsta pead mitte ainult Rumeenias. Albaanias on kavas avada endise riigijuhi Enver Hoxha majamuuseum. Horvaatias on Euroopa Liidu toetuste abiga taastamisel Josip Broz Tito jaht Galeb.

Arvamusküsitluste kohaselt on paljud veendunud, et varem oli elu ilusam. Gabriela Alexandru, kes Kitši Muuseumis pileteid müüb, arvas aga, et inimesed igatsevad taga kadunud noorust, mitte diktaatoreid. Radu sõnul igatsevad paljud ka suuremat ühtehoidmist.