Riigi endine ametnik: Põhja-Korea majandus ei pruugi aastatki vastu pidada

Ri kinnitas USAs esinedes, et Põhja-Korea suurim kaubanduspartner Hiina on tüdinud pidevast rahapalumisest. Hiinlased näeksid parema meelega, kuidas Põhja-Korea ise oma majandust edendab, vahendab CNBC.

«Ma ei tea, kas Põhja-Korea peab veel ühe aasta sanktsioonide all vastu. Palju inimesed surevad,» rääkis riigi endine majandusnõunik New Yorgis. Tema kinnitusel ei ole sõjaähvardustel mingi reaalset alust ning nii püütakse pigem USA tähelepanu võita.

«Seal ei ole piisavalt toitu,» märkis ta ning lisas, et sanktsioonide tõttu on kaubandus täiesti seiskunud, mis tähendab, et riik on pidanud kümneid tuhandeid töölisi saatma välismaale. Keskmises majapidamises ei ole tema kinnitusel elektrit ning isegi pealinnas jagub seda vaid mõneks tunniks päevas.

Ri viimane ametikoht oli Hiinas Dalianis, kus ta aitas hankida sularaha Kimide perekonna jaoks. Talle määrati ka riigi kõrgeim tsiviilelanikele mõeldud autasu. Pärast mitmeid karistusoperatsioone otsustas ta aga 2014.aastal riigist põgeneda ning elab nüüd USAs.

Riigi välissuhetest rääkides märkis Ri, et Kim Jong-un on pahane, kuna tal pole õnnestunud kohtuda Hiina presidendi Xi Jinpingiga, kes on samas külastanud Lõuna-Koread. Seepärast on Ri kindel, et Hiina pöörab Põhja-Koreale lõplikult selja.