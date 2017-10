Nii Sõnajalad kui Eesti Energia kavatsevad Tootsi tuulepargi enampakkumisel osaleda

«Loomulikult, analüüsime olukorda ja vaatame. Meie huvi on Eesti tuuletehnoloogiat edendada, koduturg on meie jaoks väga oluline,» ütles Sõnajalg BNSile. Eleoni juhatuse liige Oleg Sõnajalg on varem öelnud, et 38 rajatava tuulikuga Tootsi tuulepargi maade turuhind peaks olema 18,7 miljonit eurot.

RMK nõukogu otsustas panna Tootsi tuulepargi kinnistu avalikule suulisele enampakkumisele alghinnaga 12,3 miljonit eurot.

«Enampakkumise võidab ettevõte, kellel on Tootsi Suursoo maa-ala kasutamiseks kõige parem äriplaan. Eesti Energia poolt näeme Tootsi maa-ala perspektiivsena ja oleme arendusega tegelenud juba 2011. aastast,» ütles Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals pressiteate vahendusel. Ta lisas, et enampakkumine loob kõigile võimalikele huvilistele võrdsed tingimused osalemiseks.

Valsi sõnul on RMK nõukogu otsus Tootsi Suursoo tuulepargi ala enampakkumise väljakuulutamise kohta oluline samm Eesti taastuvenergia arendamisel. Tingimustega tutvutakse esimesel võimalusel, kuid juhatuse liikme sõnul kavatsetakse enampakkumisel kindlasti osaleda, sest Tootsi tuulepargi rajamisega soovitakse edasi minna.

Eesti Energia tahab Tootsi Suursoo ammendunud turbamaardlasse 160 hektarile rajada 38 tuulikust koosneva Baltikumi suurima tuulepargi. Sadadesse miljonitesse ulatuv investeering tooks piirkonda mitukümmend uut töökohta ja läbi loodava mittetulundusühingu jõuab piirkonda igal aastal täiendavad 100 000 eurot kohaliku kogukonna arendamiseks.

Avalik suuline enampakkumine toimub 8. novembril kell 14. Enampakkumise ettemaks on 1,2 miljonit eurot. Enampakkumise osavõtutasu on 3000 eurot. Enampakkumise alg- ja lõpphind sisaldab käibemaksu.

Tootsi tuulepargi kinnistu asub Pärnumaal Vändra vallas, selle suurus on 160 hektarit ning kinnisasi koosneb 40 katastriüksusest, millest 38 on detailplaneeringuga ette nähtud tuulikute püstitamiseks ning kaks tuulemõõdutornidele.

Eleon AS on 2007. aastal asutatud ettevõte, mis arendab multimegavatt-klassi elektrituulikuid. Esimene Eleon tehnoloogial baseeruv 3M116 tuulik püsitati 2013. aastal Saaremaal. Möödunud aastal tootis 3-megavatine Eleon tuulik 11,2 gigavatt-tundi elektrit.