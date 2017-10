Õnnekütte trotsides Eesti suurimaks puitmajatootjaks

«Vahel ongi nii, et mõni meie klient helistab, mängib ise samal ajal golfi, ja ütleb, et tellige mulle miljoni eest materjal ja hakake tootmist ette valmistama. Kuigi lepingut veel ei ole, see tuleb alles hiljem, aga meie hakkame juba tegutsema,» kirjeldas Kalev usalduslikku suhet.

Uute klientidega võib olla seevastu paras peavalu. Tuleb pikalt üksteist tundma õppida, e-kirju vahetada, vastastikku pangagarantiid võtta. Kõik peab 100-protsendiliselt kontrollitud olema. Seda põhjusel, et puitmajaehitus tõmbab ligi sahkerdajaid või oskamatuid, kel puuduvad kogemused ja teadmised.

Kalev tõi näiteid, kuidas nende poole on pöördunud inimesed Aafrikast, Nigeeriast, kus toimub tohutu linnastumine ja inimestel pole kuskil elada. Lisaks joosti Harmeti majade peale tormi Euroopa pagulaskriisi laineharjal, 2015. aasta esimeses pooles, kui Saksamaa ettevõtjatelt tuli iga päev pakkumisi immigrantide majutamiseks mõeldud moodulmajade ehitamiseks.

Leppeid ei sõlmitud, plaanid olid küll kolossaalsed, aga usaldust oli vähe. «Kui su juurde tuleb inimene, kel on salvrätiku peale maja joonistatud, siis tõenäoliselt sellest asja ei saa,» muheles Kalev.

Puitmajatootjate seas levib ka anekdoot, kus klient küsib ehitaja käest, et kas maja on odavam ehitada materjalidest või ilma. «Neid päringuid tuleb tõesti igasuguseid. Aga aja jooksul on tekkinud arusaam, kas on tegemist tõsise tegijaga või mitte. Kui asi on kahtlane, pole mõtet liiga palju aega raisata.»

Harmeti filosoofia ongi hoida konservatiivset joont. Nad ei trügi uutele trendikatele Aasia turgudele ega võta vastu riskantseid pakkumisi, mis lubaksid esmapilgul kiiret ja suurt raha. Seetõttu on nende põhiline turg Skandinaavia maad, eelkõige Rootsi suuremad ehitusfirmad, kinnisvaraarendajad ja rendiettevõtjad.

Kuigi Rootsis on tohutu elamispindade puudus, üritab Kalev pead külmana hoida ja kõigist pakkumistest mitte liiga vaimustusse sattuda. Harmetil on valusalt meeles kümne aasta tagune majanduskriis, kui välisturud järjest ära kukkusid. «Tõde on see, et majanduslangused tulevad alati peale majandustõuse. Ja vastupidi,» on Kalev ettevaatlik.

Eesti puitmajaehitajatel läheb küll hästi, aga ei ole mõtet ootusi liiga kõrgeks ajada, leiab ta. «Paljud arvavad, et meie äri on väga lihtne ja seksikas. Aga tegelikult – meie edu taga on tohutu aastatepikkune töö, mille jooksul oleme oma vigade eest pidanud väga suurt kooliraha maksma.»

LISALUGU

Harmet kasutab ohtralt võõrtööjõudu

Harmet kasutab oma tehastes hulgaliselt võõrtööjõudu, peamiselt ukrainlasi, kelle puhul hinnatakse lojaalsust ja pühendumust.

Kokku töötab firma kolmes tehases praegu üle 600 inimese, kellest 60 on ukrainlased. Võõrtööjõu kasutamise põhjus on väga lihtne – Eestis pole inimesi enam piisavalt võtta, paljud ehitajad on leidnud välismaal tasuvama töö. «Ukrainlased on väga lojaalsed ja pühendunud töötajad. Nad tulevad siia tööd tegema, muud faktorid neid ei sega,» kiitis Harmeti personalijuht Maret Pulk.