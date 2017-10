IATA juht: Euroopas jääb lennukompaniisid lähiajal vähemaks

Viimased aastad ongi toonud kaasa mitmete lennufirmade tegevuse lõpetamise ning see protsess ilmselt jätkub, vahendab ERRi uudisteportaal.

«Euroopas on liiga palju operaatoreid, kes kasutavad nii palju lennukeid, et kui panna kõrvale võrreldav turg Põhja-Ameerikas, siis näete, et Euroopas tegutsevate ettevõtete hulk on palju suurem kui Põhja-Ameerikas. Huvitav küll!» nentis De Juniac.

«Lennukompaniisid on ilmselt pisut liiga palju, et turul toime tulla ja näidata häid majandustulemusi. Nii et konsolideerumine leiab ilmselt aset,» lisas ta.