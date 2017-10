Eesti ettevõte hakkab Klaipedas bussipileteid kontrollima

Sõlmitud lepingu tulemusena jõuab Ridango tehnoloogia Klaipedas 231 ühistranspordisõidukisse, kuhu paigaldatakse kokku üle 400 validaatori.

Leedukatele ei tarnita mitte ainult seadmeid, vaid ka kesksüsteem ning hilisem opereerimisteenus. Kogu süsteemi käivitamine on planeeritud järgmise aasta keskpaika.

«Leedus kanna kinnitamine on meie jaoks oluline samm teel saamaks suurimaks valdkonna tegijaks Põhjamaades ja Baltikumis,» ütles Ridango tegevjuht Erki Lipre, kelle sõnul on Leedu juba neljas turg, kuhu viimastel aastatel edukalt sisenetud. Varasemalt on ettevõte tarninud tehnoloogiat ja tarkvara Eestisse, Rootsi ja Gröönimaale.

Leedukad kiidavad Ridango ennast tõestanud lahendust. «Oleme ootusärevad, et saame võtta kasutusele uue e-piletisüsteemi. On hea teada, et lahendus on välja töötatud, testitud ja kasutusel Eestis, mis on tuntud kui kõrgel tasemel IT-riik,» ütles Klaipeda transpordiameti direktori asetäitja Andrius Samuilovas.

Ridango AS on 2009.aastal asutatud Eesti tehnoloogiaettevõte, mis tegeleb ühistranspordi pileti- ja reaal-aja süsteemide arendamisega.