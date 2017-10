Toggli tegevjuhiks sai Krister Haav

«Juhtisin Toggli igapäevatööd 11 aastat. Oleme selle aja jooksul üheskoos üles ehitanud kiiresti kasvava globaalse üle 60 töötajaga ettevõtte. Krister on tootejuhina oma võimekust Togglis näidanud, meie rollide muutus aitab ettevõte kasumlikku kasvu hoogustada,» rääkis Toggli üks asutajatest Alari Aho.

«Ühest küljest on ettevõte mulle tuttav iga viimse kui detailini, kuid teisest küljest on väljakutse erakordne – me tahame kasvada mitte ainult Eestis või Euroopas, vaid kogu maailmas. Ettevõtte rahvusvahelisus on olnud seni meie peamine edu võti ning see on ka minu töö kvaliteedi mõõdik,» märkis Toggli uus tegevjuht Krister Haav.

Toggl OÜ on 2007. aastast tegutsenud Eesti kasvufirma, mille suurimad turud on USA, Suurbritannia, Kanada, Austraalia, Saksamaa, Jaapan. Lõviosa meeskonnast on pärit 20 eri riigist. Ettevõtte peakontor asub Tallinnas. Toggl grupi 2017. aasta käibeprognoos on 8.5 miljonit eurot, ollakse kasumis. Grupis töötab 65 inimest.