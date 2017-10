Mainor kavandab Ülemistesse välismaalastele nõustamise- ja infopunkti

Eestisse tööle saabujad peavad praegu kõigi juriidiliste toimingute jaoks jooksma mööda erinevaid asutusi ning ka infot erinevate õiguste, kohustuste ja võimaluste kohta Eestisse asumisel tuleb tihti otsida väga paljudest erinevatest kanalitest, ütles Mainor grupi juhatuse esimees Kadi Pärnits pressiteate vahendusel.

«Ülemiste linnaku Öpiku majja planeeritav keskus annaks võimaluse kogu info saada ja ametkondliku asjaajamise teostada ühes kohas ja ühe korraga, samuti saaks infot seadustest tulenevate õiguste ja kohustuste kohta, tervishoiuteenuste, pereliikmete kohanemise ja laste hariduse omandamise võimaluste kohta ning pakutaks kohanemise-, keeleõppe ja kultuuriprogramme,» märkis Pärnits ja lisas, et sarnaste keskuste positiivseid näiteid võib leida ka teistest riikidest.

Mainori nägemuses asuks infopunktis ehk rahvusvahelises majas ka kohalikele ettevõtetele mõeldud välisspetsialistide infopank ning välistöötajaid palkavatele ettevõtetele toimuksid kohanemiskoolitused, samas pakutaks ettevõtlusalast nõustamist e-residentidele ning seal võiks hakata asuma ka uuenenud e-Estonia Showroom.

Pärnitsa sõnul on lennujaama külje all asuv Ülemiste linnak sellise keskuse jaoks ideaalne paik, kuna seal on rahvusvaheliste spetsialistide kogukond ning suur hulk rahvusvahelisi ettevõtteid, samuti välismaalastele mõeldud kool, eralasteaed- ja kõrgkool koos ühiselamuga.

Pärnits lisas, et sarnase keskuse loomine on üsna keerukas ministeeriumideülene ettevõtmine, mille rajamiseks on vajalik paljude osapoolte koostöö ning mille osas tuleb otsus vastu võtta valitsuse tasandil.

«Selleks oleme kohtunud ja ettevõtmist arutanud juba nii peaminister Jüri Ratasega kui majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi ministritega ning siseministeeriumi ja kultuuriministeeriumi juhtivametnikega. Ees ootab veel mitmeid kohtumisi, sealhulgas PPA esindajate, siseministri ning kultuuriministriga,» lisas Pärnits.