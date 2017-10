Sõõrumaa: ootasin suuremat toetust

Kas tulemus, mida Tegusa Tallinna ja Savisaare liit saavutas, osutus pettumuseks?

Tõepoolest sai suuremat toetust oodatud, sest olen väga laia suhtlusringkonnaga inimene. Ootasin isiklikult suuremat toetust kui saadud 700 häält. Enne hääletuspäeva käis minu juures palju sõpru ja tuttavaid, kes kõik lubasid toetust nii perekondade kui ka töökollektiivide kaupa. Üksense nende poolehoiuavalduste pealt ma eeldasin, et toetushääli tuleb mulle isiklikult rohkem kui 1000. Kuid ma olen tänulik kõigile, kes tegelikult hääle andsid.

-Te olete mõjukas ja metseenliku käitumisega ettevõtja. Kuidas te vaatate võimalusele, et võibolla paljud käisid head nägu tegemas lihtsalt omakasu pärast?

Mina ei näe ja ka ei hakka kellegi käitumises midagi riukalikku otsima. Ma pole selline inimene. Idamaise filosoofia põhjal ma pigem ostin neid momente, mis selles kõiges head oli. Mulle jääb üle rohkem aega oma lähedaste inimeste ja hobidega tegelemiseks.

Tahan avaldada tänu konkurentidele, kes mind kampania käigus väga palju õpetasid. Tahan võitjaid õnnitleda ja rahvast tänada, sest valija sai täpselt seda, mida ta soovis.

Ainuke asi, mida soovitan: hoidke oma lemmikutel ka pärast valimisi silma peal ja ärge hakake kohe esimesel päeval nende otsustuste üle nurisema.

-Teie kampaania lõppes sellega, et ainult Edgar Savisaar sai mandaadi. Millest tuleb, et idee ei töötanud, mille kohaselt Tegus Tallina annab raha ja kopmpetentsi ning Savisaare liit annab hääled?

Ma ei ütleks, et see idee iseenesest ei töötanud, ehkki meie panuse juures oleks siiski oodanud paremat tulemust.

-Teie kampaanias osalesid aktiivselt inimesed, kes olid just põrunud Rail Balticu vastase kampaaniaga. Kas viga polnud selles, et nende nõuanded osutusid nõrkadeks ka teie kampaanias?

Meil ei olnud sellist kindlat üldkampaaniat ja Rail Balticu teemaga pole need seostatavad. Raudteeprojekti toetuseks oli nii kõva surve, et selle vastu polnud mitte kellelgi mingisugust lootustki edukalt astuda.

Sama lugu on ka Reidi tee puhul – rong liigub ja muuta pole võimalik.

-Kas Reidi tee lahendus ei too siis kasu näiteks teile kuuluvale Rotermanni kvartalile?

Tasuks kaaluda teiste linnade kogemusi, kus sellised linna läbivad magistraalid on viidud maa alla. Reidi tee puhul oleks see veel võimalik, sest trassi ümbrus on suhteliselt vähe välja arendatud, mis võimaldaks teed maa alla viia.

-Milliseid arenguid te näete oma ettevõttele kuuluvate koolimajade halduslepingutega, mida valimised võitnud keskerakondlased tahavad ära lõpetada?

Koolide halduslepingute ümbertegamisest või tagasi ostmisest on räägitud juba ligi poolteist aastat. Kuid lepingud on kahepoolsed ja tark inimene teeb seda läbirääkimiste teel. Ei saa nii, et üks pool lihtsalt teatab, et lõpetame ära. Kui pakutakse mõistlik hind, siis võib linn selle paketi ka tagasi osta.