Margus Nõlvak tööst vallavolikogus: oluline on juhtimiskultuur ja tolmuvabad teed

«Osalesin ka eelmisel perioodil Anija valla volikogu töös ja majanduskomisjonis. Olen Anija valla elanik kaheksandat põlve ja ehitasime siia kuus aastat tagasi oma kodu, mistõttu on minu jaoks oluline anda kogukonnale tagasi seda, mis mul anda on,» selgitas Nõlvak otsust kohalikus poliitikas kaasa lüüa.

«Ega mul seetõttu lisaks tööle ja perele muid hobisid ei olegi, naljalt golfi mängima ei jõua,» lisas ta.

Üks olulisemaid teemasid tema jaoks on kohaliku omavalitsuse juhtimiskultuur. «Kohalik omavalitsus ei erine siin kuidagi eraettevõttest, mille edukus ja kliendirahulolu saab alguse juhtimiskultuurist ja sellest, kas põhieesmärk on seista kliendi eest või mitte. Näiteks kui noor pere tahab hakata kodu ehitama, siis lubade menetlemine võiks edeneda oluliselt kiiremini ja vald peaks soodustama ning oleme heaks partneriks, et seda peret toetada,» arvas Nõlvak.

Tema sõnul huvitab valijaid ennekõik see, et teed oleksid terved ja tolmuvabad. Kehras ja Anija vallas on oluline ka elamupiirkondade areng. Hetkel on vallas suur elamispindade põud, samas huvi sinnakolimise vastu on viimastel aastatel tublisti kasvanud.

«Seni oleme korrastanud kergliiklusteid, see on jätkuv prioriteet. Anija mõisa hakatakse rekonstrueerima. Eelmisel aastal sai valmis aastakümneid oodatud staadion. Renoveeritud on lasteaed, Kehra gümnaasium säilis, see on meie kogukonnale oluline olnud, oleme koolile saanud väga hea juhi,» kirjeldas ta tehtut.