Juhan Särgava volikokku kandideerimisest: esimene nööp tuleb õigesti panna

«Kõigepealt tuleb eelarve kokku panna ja siis saab neid eesmärke seada,» rääkis Särgava, kelle sõnul on tema südameasjaks raudtee ehitus Turbani, kergliiklusteede rajamine ning Tallinnaga võrdsete toetuste maksmine pensionäridele.

«Kuulates teisi sõpru, kes ka volikokku pääsesid, siis nendega me harmoniseerime küllalti suures osas,» pidas ta üsna tõenäoliseks, et suudab oma plaanid ka ellu viia.

Eelarve sellest tema kinnitusel veel lõhki ei lähe. «Küll need kõik eelarvesse ära mahuvad. Teispidi on ka nii, et see transpordilugu tekitab küll kulu, aga teiselt poolt parandab tööhõivet. Need, kelle jaoks siiani tööle saamine oli takerdunud, pääsevad tööle maalt linna ja linnast maale. Hõive väikenegi paranemine katab need kulud ilusti ära. »

Särgava on olnud ka aastatel 2000 kuni 2010 valla volikogu esimees. «Praegu mul esimehe väljavaadet ei ole, olen lihtsalt liige.»

10 aastat volikogus muutus tema jaoks toona rutiinseks ja väsitavaks. «Tulid uued luuad ja pühkisid paremini,» rääkis Särgava.

«Kuna tegemist on ka suure ühinemise ja muudatustega, siis arvan, et kui õnnestub särgil esimene nööp kurgu alt õigesti panna, siis saab ka teised õigesti kinni,» selgitas Särgava, miks ta on otsustanud uuesti kohalikkus poliitikas kaasa lüüa.