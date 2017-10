Volikokku valitud ettevõtja: ma ei lubanud mitte midagi

«Kui Keskerakond teatas, et «Teised lubavad ja meie teeme,» siis mina ei lubanud mitte midagi. Tegin oma valijatega kokkuleppe, et olen kolm kuud volikogus ja siis räägin oma valijatele, mida ma teinud olen,» rääkis Vetevool. «Tahan saadikukultuuri muuta. Rahva soove tuleb arvestada,» lisas ta.

«Ma ei tea, kas ma volikokku saan, missugune kooseis tuleb, kui palju mul on aatekaaslasi, kes on nõus mõtteid jagama. Mida ma tühja luban?» lisas ta.

Endale südamelähedaste teemadena tõi ta välja lapsed ja spordirajatised. «Rahvas usaldas mind, kuna lubasin nendega kohtuda ja rääkida, mis tegelikult toimub ja hakata nende mõtete järgi atra seadma. Arvan, et see on täiesti loomulik, ja kõik saadikud peaksid nii tegema.»

Ettevõtte juhtimise kõrvalt jääb tal aga enda sõnul aega tublisti üle, kuna suurema osa tööst teevad ära lapsed ja lapselapsed.

«Olen pensionär. Nemad oskavad juhtida, mina pean aega-ajalt ainult oma «jah» sõna ütlema. Varem ei ole ma kuhugi trüginud, ütlesin alati, et olen Eesti riigile kasulikum siin firmas. Aga nüüd tundsin, et aeg on õige.»